شاب يمزق جسد حماه بسبب قائمة منقولات الزوجية بالمنوفية: سدد له 25 طعنة

أثارت واقعة اعتداء شاب علي حماه بطريقة وحشية بسبب خلاف على قائمة منقولات الزوجية، حالة من الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية، والذين تحدثوا عن التعامل بالرحمة بين الزوجين وأسرهم، مطالبين بتوقيع عقوبة كبيرة عن الشاب المتهم كون الواقعة غريبة، ولكي لا تتكرر الواقعة مرة أخري مع أي شخص.

تعود تفاصيل الواقعة إلي قيام شاب بتمزيق جسد حماه، بسبب قائمة منقولات الزوجية، في عزبة كرم التابعة لمركز أشمون وسط حالة من الصدمة، وجري نقل المصاب يدعى «ي.ا» إلى المستشفي مصابا بإصابات خطيرة، وجرى تحويله إلى أحد المستشفيات الخاصة، فيما سادت حالة من الصدمة بين أهالي أشمون ومحافظة المنوفية عقب تداول الواقعة.

مصدر مقرب من الأسرة يكشف تفاصيل الواقعة

وأكد مصدر مقرب من الأسرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشكلة بدأت بسبب خلافات حول قائمة المنقولات وتطورت المشاكل إلى أن وصلت لطريق مسدود ووقعت اشتباك أدي إلي قيام المتهم بطعن المجني عليه باكثر من 25 طعنة متفرقة بالجسم والرأس، مشيرا إلى أن المجني عليه يبلغ من العمر 45 سنة ويعمل مزارع، وخضع لأكثر من عملية جراحية، ولا زال يتلقي الرعاية الصحية اللازمة في العناية المركزة باحدي المستشفيات الخاصة.

الأجهزة الأمنية تستمتع لأقوال أسرة المجني عليه

واستمعت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة أشمون إلي أقوال أسرة المجني عليه واسباب الواقعة وما حدث ومال ابدوافع وراء الواقعة، فيما جري إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وسماع أقوال الشهود .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بإصابة "ي.ا" 45 عام مزارع، بإصابات بالغة نتيجة اعتداء شاب عليه وأصيب ب 25 طعنة متفىقة في الجسم، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .