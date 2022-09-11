ملك بريطانيا الجديد.. أقام في أغرب فندق بالعالم بسيوة وأكل بط وكسكسي

يعشق ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث البيئة الطبيعية والتراث والثقافة، وهو ما جذبه وزوجته الدوقة كاميلا لزيارته التاريخية إلى مصر أم الدنيا، في عام 2006، ليقيم في أغرب فندق في العالم، فندق أدرار أملال في واحة سيوة، المشهورة عالميا، كونها أيقونة السياحة البيئية، في مصر والعالم، ليكشف سحر الطبية الخلابة ويقيم عدة ليال في جناح مبني بالطين، ويأكل الأكلات السيوية الأورجانيك الشهيرة.

كيف أقام ملك بريطانيا في فندق مبني بالطين بسيوة؟

جهزنا جناح ملك بريطانيا الجديد تشارلز في فندق أدرار أملال بسيوة عام 2006، حسب المهندس رامز عزمي مصمم ومنفذ إنشاءات وديكورات الفندق لـ«الوطن»، ولا يزال يحمل اسمه حتى الآن وأصبح أشهر أجنحة الإقامة بالفندق، وهو عبارة عن جناح مكون من طابقين، يشمل 4 أسرة للنوم، وتراسين، وجرى إدخال بانيو بالحمام، بعد طلبه قبل الإقامة بأسبوعين، والجناح مبني بالكرشيف «مزيج من الملح والطين»، على الطراز السيوة القديم، والأسقف بجذوع وجريد النخيل، والشموع هي التي تنير الجناح دون وجود أية وسائل حديثة بالفندق والمنتجع كله، أو وسائل اتصالات حديثة للحفاظ على الطبيعة البيئية والجغرافيا لسيوة، كمكون بيئي للاستمتاع بالحياة السيوة القديمة في الإقامة والحياة طبقا للبيئة السيوية.

أكلات سيوية تناولها ملك بريطانيا

وتناول ملك بريطانيا تشارلز خلال إقامته في أغرب فندق في العالم، بواحة سيوة والتي استمرت 4 أيام، طبقا لـ«عزمي» أكلات سيوية شهيرة، جميعها مزروعة في مزارع الفندق أورجانيك بدون أية كيماويات، مثل الفاكهة، منها الكسكسي باللحمة، والخراف المشوية «المندي السيوي»، والبط البلدي السيوي، وأكلات بالتمور الطازجة، وأكلات بزيت الزيتون، ومعه الزيتون المخلل الذى يزرع في سيوة وهو من أجود الأنواع، والملوخية السيوي، والخبز السيوي الطازج الذى يتم تسويتة يوميا لعملاء الفندق.

والتقى تشارلز خلال زيارته سيوة الفريق محمد الشحات محافظ مطروح الأسبق، ووفدا من عمد وشيوخ قبائل وعواقل رحبو به بزيارته وزوجته لواحة سيوة.

أماكن سياحية في سيوة زارها ملك بريطانيا

وزار ملك بريطانيا أهم المزارات السياحية في سيوة ومن بينها، قلعة شالي «سيوة القديمة»، ومعبد آمون، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وجبل الموتي، وعين كليوباترا، وتنظيم رحلة سفاري له في بحر الرمال الأعظم، استمتع خلالها في الفترة بين العصر والمغرب، زار خلالها منطقة بئر واحد، والعين الساخنة والبحيرة الباردة، ورؤية الصحراء وعدة أماكن أخري.

أغرب فندق في العالم

ويتميز أدرار أملال أغرب فندق في العالم بوقوعة في سيوة بمكان بيئي مميز ما بين جبل مرتفع وبحيرة مياه طبيعية وعيون مياه، والفندق بيئي بالكامل، على الطراز السيوي، واستقبل العديد من المشاهير منهم ملكة بلجيكا وسفراء ووزراء خارجية من مختلف دول أوروبا وأمريكا ومطربين وممثلين ومشاهير من مختلف العالم.