غلق 8 منشآت وإعدام 90 كيلو أغذية فاسدة في حملات مكبرة بالسويس

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة في محافظة السويس، حملات مكثفة استهدفت المحلات والمخازن والمنشآت الغذائية لمراقبة الأسواق والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة.

تحرير مخالفات وإعدام أغذية

ووفقا لما أعلنته مديرية الشؤون الصحية بالسويس، فقد أسفرت الحملات التي شنتها «صحة السويس» بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، في نطاق حي فيصل وحي الجناين ، عن تحرير 32 محضر جنح وإعدام 90 كيلو أغذية مختلفة و20 لتر زيت قلي، وكذلك سحب 13 عينة لتحليلها بمعامل وزارة الصحة والسكان.

استمرار الحملات على المنشآت

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، خلال تصريحات صحفية، إن الحملة أسفرت أيضا عن التوصية بغلق 8 منشآت غذائية، بينها 2 لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة، و6 لقيامها بالعمل بدون ترخيص.

وأكد «الحفناوي» على استمرار الحملات على الأغذية، تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والتوجيهات المستمرة من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وذلك لضمان وصول منتج غذائي آمن لكل مواطن.