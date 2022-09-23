شكري يستقبل مبعوثة المناخ الألمانية بمقر البعثة المصرية بنيويورك

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين لمؤتمر «كوب 27»، بشرم الشيخ، استقبل مبعوثة المناخ الألمانية، ووزيرة البيئة الشيلية بمقر الوفد المصري الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، بنيويورك بمناسبة توليهما مهام تنسيق وتسيير المفاوضات حول خسائر وأضرار تغير المناخ لصالح الرئاسة المصرية للمؤتمر.

شكري يبحث مع نظيره الياباني عدد من القضايا الدولية

وفي وقت سابق، التقى شكري، نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبحث الوزيران، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان، في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.