بدء الاستفتاء على ضم مناطق خاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

بدأت عمليات استفتاءات الضم في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن عناصر الهندسة العسكرية، قاموا قبل بدء الاستفتاء على انضمام جمهورية «لوجانسك» الشعبية إلى روسيا، بفحص مراكز الاقتراع للتأكد من عدم وجود متفجرات هناك، مشيرة في بيان، إلى أن سيتوجب على خبراء الوزارة، خلال يومين، فحص 10 مناطق في الجمهوري، حيث يوجد أكثر من 150 مركز اقتراع.

وزير الخارجية الروسي: نزع سلاح «كييف» من أولويات الحرب

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أولويات الحرب «الروسية الأوكرانية»، حماية المدنيين في «دونباس» شرقي أوكرانيا، ونزع سلاح «كييف»، وتطهيرها من النازية.

وأوضحت وزارة «الخارجية الروسية»، في بيان، لقاء لافروف مع وفد مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا التابعة للجامعة العربية، بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الوزير الروسي، أطلع الوفد على جذور الأزمة الناجمة عن الانقلاب المدعوم من بعض الدول الغربية في 2014، وعلى الوضع الأوكراني على خلفية الحرب.

وجرى التأكيد بين الجانبين، على أهمية مواصلة التعاون بين روسيا والجامعة العربية، بما في ذلك ضمن المنتدى «الروسي العربي للتعاون»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشادت موسكو، بالموقف المتزن لجامعة الدول العربية من القضية، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالقاهرة يوم 6 سبتمبر الجاري.