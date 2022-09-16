التنمية المحلية: ندوات توعوية بالمحافظات حول مبادرة المشروعات الخضراء

تابعت وزارة التنمية المحلية مؤتمرات وندوات التوعية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات «الدقهلية وأسيوط والمنيا وأسوان والمنوفية وبورسعيد»، في إطار استعدادات الدولة والمحافظات لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

دعم قضايا التغير المناخي

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الأهمية التي توليها الدولة للمشاركة الفعالة في دعم قضايا التغير المناخي، مثمناً دور مؤسسات الدولة المختلفة في التوعية بالمخاطر البيئية إلى جانب الاستعداد المسبق والجيد لعقد قمة المناخ COP 27.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

ووجّه الوزير كافة مؤسسات المجتمع بسرعة الانتهاء من التقدم لمسابقة المشروعات الخضراء الذكية، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وتكثيف الدعاية اللازمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين بالمحافظات للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة مع التركيز على الفئات الطلابية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.