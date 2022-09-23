مواعيد تسكين الطلاب المقبولين في المدن الجامعية بأسيوط.. 26 سبتمبر لـ«الطب»

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة أسيوط مواعيد تلقي طلبات تسكين الطلاب المقبولين بحسب كل كلية وفقًا للجدول المعلن، وذلك اختصارًا للوقت وعدم تكدس الطلاب.

جدول تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية

وحددت «المدن الجامعية» مواعيد تسكين الطلبة كالتالي:

- الاثنين 26 سبتمبر الجاري، يتضمن تسكين كليات الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري والتمريض والصيدلة.

- الثلاثاء 27 سبتمبر، لطلبة كليات العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة وتكنولوجيا السكر والصناعات التكاملية وكلية الزراعة.

- الأربعاء 28 سبتمبر، لطلبة كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والتربية للطفولة والمبكرة.

-الخميس الموافق 29 سبتمبر، لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية وكلية الآداب والتجارة والحقوق.

تعليمات للطلاب المقبولين في «المدن الجامعية»

كما أوضحت «المدن الجامعية» عدة ضوابط وتعليمات بشأن التسكين كالتالي:

- يتم إنهاء تسكين الطلاب القدامى، كلا حسب المبنى المقيم به العام الماضي، أما بالنسبة للطلاب والطالبات الجدد يتوجهون لإدارة الإقامة بالمدن الجامعية لتحديد المبنى المخصص لهم.

- يجب على الطالب الذي أُعلن اسمه ضمن المقبولين بالمدينة الجامعية، سداد الرسوم التي تقررها إدارة المدينة الجامعية سنويًا، واستكمال إجراءات التسكين خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان، وإلا سقط حقه في الإقامة.

- بالنسبة لطالبات القطاع الطبي والهندسي لهن الأولوية للسكن في مباني «ل. م. ن) وطالبات كلية الآداب والخدمة الاجتماعية والتربية النوعية يتم تسكينهن في مباني قطاع الوليدية.

- يتم فتح باب التقدم على موقع الزهراء للطلاب والطالبات المستجدين فقط لمدة 5 أيام بدءا من يوم 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل.