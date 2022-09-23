استعدادات العام الدراسي الجديد بالمحافظات.. لجان متابعة وغرف عمليات

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، وتعمل جميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب خلال أول أيام دراسة، وسط مجموعة من التعليمات طالب المحافظون وكلاء وزارة التربية والتعليم كل في محافظته بتنفيذها لضمان انتظام العملية التعليمية.

جولات يومية لمتابعة جاهزية المدارس

وفي هذا الإطار، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه يقوم بجولات يومية لتفقد المدراس ومتابعة جاهزيتها للعام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب، إلى جانب عقد اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية ومدراء المدارس للمطالبة بتنفيذ عدة إجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع محافظات الجمهورية، والتي تمثلت في التالي:

- سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المدراس.

- الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري داخل المدرسة من خلال النظافة المستمرة، وخارج المدرسة بالتنسيق مع الوحدات المحلية برفع أي مخلفات أو قمامة بمحيط المدرسة.

- العمل على تسليم الطلاب الكتب المدرسية مع بداية العام الدراسي.

- سرعة الانتهاء من وضع جداول المدرسين لليوم الدراسي وتعليقها في أماكن واضحة للطلاب.

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير للفصول.

- توعية الطلاب بأهمية مبادرة «زراعة 100 مليون شجرة»، ومخاطر التغيرات المناخية.

تشكيل لجان لمتابعة سير الدراسة

- تحية العلم في طابور الصباح مع ترديد النشيد الوطني بمصاحبة الموسيقى.

- أن تتضمن الإذاعة المدرسية التحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار.

- تشكيل لجان متابعة لتفقد المدارس مع بدء الدراسة للوقوف على سير العملية التعليمية داخل كل مدرسة، ومعرفة السلبيات والعمل على حلها.

- غرف عمليات داخل كل إدارة تعليمية لمتابعة انتظام دخول الطلاب المدارس وتنفيذ كافة التعليمات.

- تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة داخل المدراس على مدار اليوم الدراسي، ما يمثل عوامل جذب للطلاب في الحضور وعدم الغياب المدرسي.