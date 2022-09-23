َضغوط الفائدة الأمريكية تهبط بأسعار الذهب لأدنى مستوى منذ عامين

ساهمت أسعار الفائدة المتزايدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المزيد من الضغوط على أسعار الذهب، التي اقتربت من أدنى مستوياتها في عامين.

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، تم تداول الذهب، اليوم، بالقرب من أدنى مستوياته 1670 دولارًا للأوقية خلال عامين، وظل تحت ضغط من الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة التي عكست توقعات تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو العالمي.

تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وقاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من عمليات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية هذا الأسبوع، حيث أقر ثالث زيادة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لخفض التضخم.

وأعلن جيروم باول رئيس الفيدرالي بعد قرار الزيادة الأخير أن البنك لن يتراجع عن تشديد السياسة النقدية، حتى يتراجع معدل التضخم إلى مستويات 2%، وهو ما يعني المزيد من الضغوط على الذهب خلال الفترة المقبلة.

الفائدة في المركزي الأوروبي

ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، أمس الخميس، إن الضغوط التضخمية المرتفعة في منطقة اليورو من المرجح أن تكون أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً، مما يضعف جاذبيتها، ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1656 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، كما من المتوقع أن يتم التداول عند 1601 دولار في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074 في أغسطس من عام 2020، ويرتبط الذهب عادة بموقف سعر الفائدة، إذ تعني الفائدة المرتفعة عزوف المستثمرين عن المعدن الأصفر، من أجل الاستفادة من العوائد المرتفعة.