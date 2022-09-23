بعد تثبيت سعر الفائدة في مصر تعرف على أسعار الذهب

قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، إذ تظل كما هي عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ويبحث الناس بشكل كبير بعد هذا القرار عن أسعار الذهب خاصة مع القرارات الخاصة بالبنك المركزي أو البنك الفيدرالي بشأن تثبيت سعر الفائدة وتأثيرها على أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

وفي السطور التالية، تقدم لكم بوابة «الوطن» أسعار الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة، في محلات الصاغة والتي سجلت انخفاضًا كبيرًا بقيم تراوحت بين 19 و25 جنيها في معظم الأعيرة.

أسعار الذهب

وجاءت أسعار الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة كما يلي:

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1274 للبيع 1297 جنيها للشراء بعدما سجل في منتصف التعاملات نحو 1303 جنيهات للبيع، و1314 للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1115 للبيع و1135 جنيها للشراء، بعددما سجل في منتصف تعاملات اليوم نحو 1140 جنيهاً للبيع، و1150 للشراء، بانخفاض وصلت قيمته إلى 25 جنيها.

وأيضاً سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 956 جنيها للبيع و973 للشراء، بعدما سجل نحو 977 جنيهاً للبيع، و986 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 743 جنيها للبيع و757 جنيها للشراء، بعدما سجل نحو 760 جنيهاً للبيع، و767 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، عند البيع نحو 8,920 و 9,080 جنيهًا للشراء.

وينصح عدد من خبراء الذهب، الذين تحدثوا لـ«الوطن»، ومنهم نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، المواطنين الراغبين في الاستثمار بشراء السبائك الذهبية للحفاظ على قيمة الأموال.

رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة

يذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، لمواجهة التضخم في البلاد نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا.