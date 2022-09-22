21 جنيها زيادة في أسعار الذهب داخل مصر.. وتراجع عالمي كبير

تراجعت أسعار الذهب إلى حوالي 1660 دولارًا للأوقية، اليوم الخميس، وانزلقت عائدة نحو أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، متأثرةً بارتفاع الدولار، إذ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بنحو 75 نقطة أساس، وأشار رئيسه جيروم باول، إلى مزيد من التشديد في المستقبل لخفض التضخم.

رفع سعر الفائدة في أوروبا

رفعت البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا، أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إذ قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك قد يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية، لوقف الطلب ومكافحة ارتفاع التضخم.

تراجع جاذبية الذهب وتوقعات بانخفاض الأسعار

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العائد، مما يضعف جاذبيتها.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، عندما حقق 2074.88 دولار في أغسطس 2020، ومن المتوقع تداول المعدن الأصفر بـ1656.47 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1601.86 في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، ارتفاعا بقيمة 21 جنيه، مقارنة بتعاملات مساء أمس الأربعاء، حيث ارتفع عيار 24 من 1288 إلى 1309 جنيهات، في حين زاد سعر الذهب عيار 21 من 1127 إلى 1145 جنيها، وعيار 18 سجل 981 جنيها وعيار 14 بسعر 763 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 9160 جنيه.