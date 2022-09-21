أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1127 جنيها

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 نحو 1127 جنيها للجرام، وفقا لبيان صادر عن شعبة الذهب.

وأضافت شعبة الذهب، أن جرام الذهب عيار 24 سجل في التعاملات المسائية اليوم 1288 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء إذ بلغ سعر الجرام 1283 جنيها.

أسعار الذهب عيار 14

وتابعت أن سعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم نحو 753 جنيها مقارنة بـ 750 جنيها أمس، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 966 جنيها مقارنة بـ 962 جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وأشارت شعبة الذهب إلى أن سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب عيار 21» سجل اليوم 9016 جنيها مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس الثلاثاء عندما سجل 8984 جنيها دون احتساب المصنعية أو ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

يذكر أن أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفعت بنسبة 0.16% بعدما تحركت بنحو 3 دولارات لتسجل اليوم 1666 دولارا أمريكيا.