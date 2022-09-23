Ticket to Paradise يتصدر شباك التذاكر السعودي.. و«عمهم» في المركز الثالث

تصدر فيلم «Ticket to Paradise» شباك التذاكر السعودي في أسبوعه الأول في دور العرض السينمائية، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «Bullet Train» بطولة براد بيت، ومازال يحتفظ فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام بالمركز الثالث في شباك التذاكر السعودي، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك وفقا للحساب الرسمي لـ «السينما السعودية»، على «تويتر».

واستطاع فيلم «Ticket to Paradise» إزاحة فيلم «The Dark Knight» من المركز الأول الذي تصدره الأسبوع الماضي، ليتراجع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع، ونشر الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية»: «احتل النجمان جورج كلوني وجوليا روبرتس بفيلهم Ticket To Paradise قمة Top 5 أكثر الأفلام حضورًا للأسبوع الماضي في السينما السعودية».

الـ «TOP 5» في شباك التذاكر السعودي

وجاء في المركز الرابع بشباك التذاكر السعودي، فيلم الرعب «Jeepers Creepers: Reborn»، بينما خرج من قائمة الـ «TOP 5» هذا الأسبوع فيلمي الرعب «The Invitation» للمخرج جيسيكا تومسن، والجريمة الكوميدي «See How They Run» إخراج توم جورج.

السينمات السعودية تعيد «Avatar».. و6 أفلام جديدة

وعرضت دور العرض السينمائية في المملكة السعودية، مجموعة من الأفلام الجديدة أمس، من بينها فيلم «Avatar» للمخرج جيمس كاميرون، إنتاج 2009، والذي يعود للعرض للسينمات قبل طرح الجزء الثاني من الفيلم في ديسمبر المقبل.

وتتسع قائمة الأفلام الجديدة في السينمات السعودية لتشمل «Don’t Worry Darling» إخراج أوليفيا وايلد، في عرضه الأول بعد مشاركته في مهرجان فينيسا السينمائي، وفيلم «Breaking News in Yuba County»، بالإضافة إلى فيلم الأنميشن «Ella Bella Bingo»، ومن السينما الهندية تعرض فيلم الغموض «Chup»، والأكشن «Dhokha: Round D Corner»، بجانب فيلم الرعب الإندونيسي «KKN Djinn»