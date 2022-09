فيلم «عمهم» يتراجع إلى المركز الثالث في شباك التذاكر بالسعودية

تراجع فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام، إلى المركز الثالث في شباك التذاكر السعودي، في الأسبوع الأخير بدور العرض السينمائي، بينما جاء في المركز الأول فيلم «The Dark Knight» إنتاج عام 2008، الذي بدأت السينمات في المملكة العربية السعودية عرضه مرة أخرى، منذ الخميس الماضي، وجاء فيلم «Bullet Train» في المركز الثاني.

وكشف الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» على «تويتر»: «مع أنه قديم والأغلب شافه، إلا أن (The Dark Knight) دخل شباك تذاكر السينما السعودية وتصدرها، متجاوز مجموعة من أمتع الأفلام في السينما حاليًا».

وشهدت قائمة الـ «TOP 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من الأفلام الجديدة التي تتواجد في القائمة للمرة الأولى منها فيلم الرعب «The Invitation» للمخرج جيسيكا تومسن، والمستوحى من رواية دراكولا من تأليف برام ستوكر، وجاء الفيلم في المركز الرابع، وتلاه في المركز الخامس فيلم الجريمة الكوميدي «See How They Run» إخراج توم جورج، وبطولة النجوم: سام روكويل، سيرشا رونان وأدريان برودي.

خروج 3 أفلام من قائمة «TOP 5» في شباك التذاكر السعودي

وخرج من القائمة أفلام «NOPE» الذي كان في المركز الأول الأسبوع الماضي، و«Spider-Man: No Way Home» الذي كان في المركز الثالث، بالإضافة إلى فيلم «Orphan: First Kill».

السينمات السعودية تعرض «خرجوا ولم يعودوا»

واستقبل شباك التذاكر السعودي، عددًا من الأفلام المصرية الجديدة منها «خرجوا ولم يعودوا» للمخرج حسن السيد، الذي بدأ عرضه أمس، وتدور أحداثه حول «حاتم» الذي يستيقظ من نومه ليجد نفسه في بيت غريب ومتزوج «كاميليا»، وسط مروره بسلسلة من الأحداث الغريبة، وهو من بطولة مصطفى أبو سريع، ويزو، وخالد عليش، بالإضافة إلى أفلام «الدعوة عامة»، «خطة مازنجر»، «تسليم أهالي» و«بحبك».