نجوم الفن ينعون هشام سليم: «رائع على المستوى الفني والإنساني»

ودّع الوسط الفني الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع طويل من المرض، وعلى الرغم من أنه اختار العُزلة وظل أيامه الأخيرة بين الاستسلام تارة والمقاومة أخرى، لكنه التقط أنفاسه الأخيرة صباح أمس عن عمر ناهز الـ 64 عامًا.

نجوم الفن ينعون هشام سليم

ومن جانبه نعى الفنان أحمد عز، الفنان الراحل هشام سليم، قائلًا: «كان شخصًا رائعًا على المستوي الفني والإنساني، وتشرف بالتعاون معه في مسلسل (هجمة مرتدة) الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن» أنه كان متحاملاً على نفسه أثناء التصوير رغم اشتداد آلام المرض عليه و«مكنش بيشتكي حتى في مرضه».

لقاء الخميسي وحديثها عن هشام سليم

وأعربت الفنانة لقاء الخميسي عن حزنها الشديد إزاء رحيل الفنان هشام سليم، وقالت لقاء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إننا فقدنا إنساناً رائعاً وشخصية مميزة وفنان كبير، مضيفة: «تشرفت بالعمل معه في مسلسل بين عالمين بالإضافة لأعمال أخرى، كان دائماً نموذجاً للنجم الملتزم الأمين على فنه وعلى زملائه، سيظل هشام سليم دائماً في القلب بإنسانيته وأدواره الرائعة، بنحبك وإلى لقاء يا هشام».

وبكلمات حزينة قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: «رحل الفنان هشام سليم بعد صراع مع المرض، ربنا يرحمه ويغفرله، ويصبر أهل أسرته، فهو رحل بجسده ولكن باقي بأعماله وسط محبيه وجمهوره .

الأب بطرس دانيال يتحدث عن هشام سليم

وبكلمات مؤثرة أعرب الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي عن حزنه الشديد لرحيل الفنان هشام سليم، وقال: «فقد الوسط الفني والسينمائي شخصية جميلة من عائلة محترمة ورائعة الفنان هشام سليم، بعد معاناته مع المرض في صمتٍ تام، وكان يطلب فقط الدعوات والصلاة له»، مضيفا: «نقدّم تعازينا القلبية في رحيله طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء والصبر والسلوان لذويه ومحبيه».

انتصار عن هشام سليم

كما أن الفنانة انتصار عبرت عن حزنها الشديد لفقدان الوسط الفني واحد من أهم الفنانين، حيث قالت، « شخص لن يتكرر مرة ثانية، فهو هشام سليم في العمر كله، كان خليط بين الأدب والشجاعة والاحترام والشياكة، كان رمز من رموز الفن في مصر، تربي في بيت فني أصيل، وكان يعطي للفن كل طاقته وحياته، وكنت أتمني شفاءه من المرض، ولكنه كان أقوي منه، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الأعلى، ويصبر أهله على فراقه».

وعبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن حزنها الشديد لوفاة الفنان هشام سليم، حيث كان تربط بينهما علاقة صداقة قوية، وبكلمات منفطرة قالت« كنت عارفة أنه مريض وأتابع حالته الصحية، لكن صدمتي بوفاته كبيرة، كان لدي أمل في كل لحظة أن يتم شفاءه، الفاتحة والدعاء من فضلكم خبر حزين جداً الله يرحمه ويحسن إليه».

ونعت الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنان هشام سليم قائلة، «كان شخص خلوقاً، ربنا رحمه من الألم الشديد، ويجل كل لحظة ألم مر بها في مرضه في ميزان حسناته واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة دون سابقة عذاب أو حساب»، وطالبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة، «نسألكم الفاتحة والدعاء له ولكل من رحلوا عنا من عباد ربي الطيبين».

منة شلبي ودرة لـ هشام سليم

وكتبت منة شلبي، «انا لله و انا اليه راجعون ..انعي بكامل الحزن و الاسي الفنان الكبير الخلوق الوسيم الأمير صاحب الكاريزما الخاصة و الشخصية الواضحة شخص صادق وواضح و عفوي الأستاذ هشام سليم.. خبر حزين جدا رحمه الله وصبر اسرته و احبته انا لله و انا اليه راجعون».

بينما قالت الفنانة درة، لاحول و لاقوة الا بالله.. رحل فتى أحلام الطفولة.. رحل الفنان الجميل التلقائي ابن الأصول المتواضع المتفرد الحقيقي دائم الشباب .. رحل الفنان هشام سليم.. بعد رحلة فنية من إمبراطورية ميم وعوده الابن الضال مرورا بعادل البدري في ليالي الحلمية وحمودة في شارع محمد علي ثم الكثير من الأدوار التقيت به في أحدها (اختفاء سعيد مهران) وكان نعم الأخ الكبير ولن انسى ما قاله ايه مرة ونحن نتحدث في الكواليس : اللي يحبك هيفضل يحبك ويحب كل ما تقدمين واللي مش بيحبك مش هيحبك مهما عملتي فركزي مع اللي بيحبك».