مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين على «صحراوي» البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 55 اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و3 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع «أ.ع.إ»، 36 سنة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

كما تبين إصابة كل من «سامح م.ع»، 37 سنة، مقيم شبرا الخيمة، باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض، و«مصطفى م.م»، 27 سنة، مقيم شبرا الخيمة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«رضا م.ا»، 41 سنة، مقيم القليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.