14 توجيها لمدارس الفيوم قبل بدء الدراسة.. يوم أساسي للأنشطة وترشيد الكهرباء

كثفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة أماني قرني وكيل الوزارة، ورحاب عريق وكيل المديرية، الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث عقدت عدة اجتماعات في ديوان عام المديرية لمناقشة أهم الاستعدادات.

يأتي ذلك بعد تردد شائعات عن تأجيل الدراسة لمدة أسبوع، وسط تساؤلات من أولياء الأمور عن الحقيقة، قبل أن تصدر الوزارة بيانا، تنفي فيه كل الأخبار المتداولة في هذا الشأن، مؤكدةً أنّ الدراسة ستنطلق في موعدها الموافق 1 أكتوبر المُقبل.

14 توجيها للاستعداد للعام الدراسي

وجهت وكيل وزارة التعليم بالفيوم، مسؤولي المديرية، بـ14 توجيها، استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023، الذي تفصلنا عنه أياما قليلة فقط.

1- تنظيم حملات متابعة ميدانية مستمرة في مختلف مراكز المحافظة، وإعداد تقارير بمدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

2- غلق أبواب المدارس عقب دخول الطلاب، ومنع دخول أي شخص إلا بعد رؤية بطاقته الشخصية، مع ضرورة عقد لقاءات بأولياء أمور الطلاب مع إدارة المدرسة والمعلمين بصورة دورية.

3- إنهاء تنفيذ قرارات النقل والندب في مختلف المدارس، لضمان سد العجز قبل موعد الدراسة، لضمان استقرار الدراسة في جميع المدارس.

4- كلفت إدارة المتابعة بضرورة متابعة الإدارات التعليمية، والموجهين في مختلف المدارس، ورصد الإيجابيات والسلبيات في مختلف المدارس والإدارات، وإعداد تقارير بها، فضلاً عن توجيه مديري المدارس بمتابعة الدفتر بصورة يومية.

5- شددت وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الخارج والداخل، والطلاب، مع الحفاظ على حفظ الأمن خارج أسوار المدرسة، وإزالة القمامة والإشغالات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

6- تكثيف أعمال الصيانة بنوعيها البسيطة والشاملة، وسرعة إنهائها قبل موعد الدراسة، مع التخلص من الرواكد والمخلفات بالطرق القانونية لضمان سلامة الطلاب والعاملين في المدارس.

7- الالتزام بأداء تحية العلم مع ترديد النشيد الوطني، فضلاً عن وضع أعلام جديدة في أعلى مكان بالمدرسة لتكون ظاهرة ومُحلقة، مع زرع الانتماء وروح المواطنة والقيم الحميدة في نفوس الطلاب.

8- الاهتمام بالتكنولوجيا فضلاً عن القنوات التعليمية ودمجها في برنامج الدراسة، لبناء شخصية الطالب، موجهة مدير المدارس بإعلان الجداول الزمنية الخاصة بالتكنولوجيا على الطلاب.

الالتزام بقرارت ترشيد استهلاك الكهرباء

9- الالتزام بجميع قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات العمل، والتأكد من فصل التيار تماما في نهاية كل يوم دراسي، مع غلق محابس المياه، وتأمين معامل الحاسب الآلي، فضلاً عن تفعيل لجان إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ في المدارس والإدارات.

10- الالتزام بشروط قبول الطلاب في مرحلتي رياض الأطفال.

11- الاهتمام بتفعيل خطة الأنشطة المدرسية في مختلف المدارس، وعقد مسابقات أوائل الطلبة في مختلف المراحل التعليمي.

12- توجيه مدير المدارس بتعليق لافتات تعريفية لشرح وتوظيف الأنشطة التربوية المرتبطة بـ«تغير المناخ».

13- تخصيص يوم نشاط أسبوعيا، لكل صف دراسي يتم خلاله ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، حسب الموارد المتاحة في كل مدرسة، على ألا يكون يوم النشاط، بديلا عن حصص التربية الفنية والرياضية.

14- الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس، وتشجيرها، في إطار الاهتمام بالتغيرات المناخية، فضلاً عن توعية الطلاب بالمناخ والقضايا البيئية بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ، في 27 نوفمبر المُقبل.

اجتماع مناقشة استعدادات بدء الدراسة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مع مديري عموم ديوان المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمختلف المراكز، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بشكل جيد، إذ وجهت بضرورة العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقي، كما استمعت إلى أفكار ومقترحات مديري الإدارات التعليمية حول تنفيذ يوم الأنشطة.