موعد بدء الدراسة في جميع مدارس الجمهورية.. باق 10 أيام

أيام قليلة تفصلنا عن موعد فتح المدارس الخاصة والحكومية والرسمية والخاصة لغات، وذلك للسنة الدراسية 2022-2023 ووفقًا لمنشور رسمي صادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تبدأ الدراسة في جميع المدارس المذكورة بمحافظات الجمهورية، السبت الموافق 1 أكتوبر.

وكشف المنشور الصادر من وزارة التربية والتعليم، أن الحضور إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية طوال العام الدراسي الجديد 2022-2023، والمقرر وفقًا للخريطة الزمنية، كما يلي:

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

- العام الدراسي يبدأ السبت الموافق 1-10-2022.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول 14-1 2023.

- إجازة نصف العام الدراسي تبدأ 26 -1-2023.

- الفصل الدراسي الثاني يبدأ 11-2- 2023.

- امتحانات نهاية العام الدراسي تبدأ في 8 -6- 2022.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أجل انتظام الدراسة بالعام الجديد في المدارس الرسمية، والرسمية لغات، والخاصة والخاصة لغات، والوقاية من تفشي فيروس كورونا، والمحافظة على سلامة الطلاب، وأيضًا القائمين على العملية التعليمية.

ضوابط وإجراءات الحضور للعام الدراسي الجديد

- تعقيم وتطهير المدارس ودورات المياه بشكل دوري.

- تواجد زائرة صحية بكل مدرسة.

- توزيع أجهزة كواشف على كل المدارس، على أن تحصل كل مدرسة على جهازين.

- التنبيه على الطلاب بضرورة غسل الأيدي باستمرار.

- الحضور يومي وإلزامي.

- قياس درجة حرارة الطلاب يوميًا.

- توفير كافة مستلزمات التعقيم اللازمة بالمدارس.

- العمل على توعية الطلاب، على مكافحة العدوى والالتزام بالإجراءات الاحترازية.