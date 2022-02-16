تفاصيل اقتراح برلماني بتفعيل «يوم النشيد الوطني» في المدارس والجامعات

تقدم النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين باقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليوجه للحكومة وذلك لتفعيل «يوم النشيد الوطني» في المدارس والجامعات المصرية.

إهانة العلم جريمة

وأكد محمود القط في المذكرة التوضيحية للاقتراح ان المادة 223 من الدستور نصت على مكون العلم المصري وأن إهانة العلم جريمة يعاقب عليها القانون.

«القط»: العلم والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة

وقال «القط» إن المادة 1 في قانون 41 لسنة 2014 نصت على أن العلم والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير.

ونصت المادة 5 من القانون نفسه على انه يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.

وتابع «القط» قائلا: «ونصت المادة 6 على انه يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية».

وأكد القط أنه وفقا للنصوص القانونية والدستورية فان العلم والنشيد الوطني لهما اهمية في تشكيل الوعي لدي الاطفال والطلاب في مرحلة النشئ ونرى أنه أصبح مؤخرا إجراء روتينيا تقوم بها المدارس تطبيقا للقانون دون تحقيق الهدف الاسمى وهو غرس وتعزيز الهوية الوطنية لدى ابنائنا.

يوم النشيد الوطني

وطالب النائب محمود القط في الاقتراح برغبة بتفعيل يوم للنشيد الوطني بالمدارس والجامعات المصرية يخصص للنشيد الوطني ويتم الاحتفاء فيه بالنشيد، بما يعزز من انتماء الطلاب للوطن ويعي قيم الهوية الوطنية، لذلك نجد أهمية بالغة أن يكون هناك وقت مخصص في نهاية كل أسبوع يقف فيه التلاميذ والطلاب بالمدارس والجامعات احتراما للعلم ويلقون النشيد الوطني.