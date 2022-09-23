«الداخلية» تهدي حقائب مدرسية بمشتملاتها للأيتام والمناطق الأكثر احتياجا

تواصل وزارة الداخلية إهداء الحقائب المدرسية بمشتملاتها إلى الأطفال في دور رعاية الأيتام، والمناطق الأكثر احتياجا، إذ جهّز قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال منظومة «أمان» الحقائب مدرسية بمشتملاتها، وإهدائها للطلاب الأيتام بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بالتنسيق مع القطاعات كافة ومديريات الأمن، إذ وزّعت الوزارة الحقائب بمديريات أمن «القاهرة (حي المحروسة بالسلام – مدينة الأمل – قرية الأطفال SOS) - الجيزة - البحيرة - الغربية - مطروح - سوهاج - أسيوط - الدقهلية - بني سويف - القليوبية - الأقصر - جنوب سيناء - بورسعيد - البحر الأحمر - قنا»، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

توفير كل المتطلبات المدرسية

وأعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي انطلقت يوم 1/9/2022 وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2022؛ لتوفير كل المتطلبات المدرسية «أدوات مدرسية - زي مدرسي - أحذية» بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتوّفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ونسّقت مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة؛ لتوفير كل المتطلبات المدرسية من خلال «814 منفذًا – 6 معارض رئيسية – 17 معرضًا فرعيًا» بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

توفير كل المتطلبات المدرسية

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال «سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض» تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

هذا وتواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.