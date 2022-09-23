ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل The Rings of Power

يبحث الجمهور عن الحلقة الخامسة من مسلسل The Rings of Power ، وذلك بعد ساعات قليلة من إذاعتها على منصة «أمازون برايم فيديو»، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الرابعة عندما توافق «ميريل» على الانضمام إلى «جلادريل» في المجهود الحربي ضد الـ «أورك» في الأراضي الجنوبية، وبالتالي يستعدون للإبحار لمنع الـ «أورك» من أن يصبحوا أكثر قوة.

وعرض مسلسل The Rings of Power الحلقة الخامسة بعنوان «Partings»، وهي من إخراج واين يب، الذي تولى إخراج الحلقتين الثالثة والرابعة، وحصلت على ردود أفعال إيجابية من المشاهدين حيث وصفها البعض بأنها من أقوى الحلقات حتى الآن بسبب ما تتضمنه من مشاهد الإثارة والحماس، ولكن انتقد البعض الحوارات الطويلة بين الأبطال خاصة بسبب حالة الغموض التي تغلف الأحداث.

تفاصيل مسلسل The Rings of Power الحلقة الخامسة

وشهد مسلسل The Rings of Power الحلقة الخامسة، عدد من الأحداث أبرزها استعدادات الحرب العظمى في الأراضي الوسطى، حيث يستمر الأقزام في رحلتهم بمساعدة الشخص الغريب ولكنهم يتعرضوا لهجوم من الوحوش ويساعدهم الشخص الغريب بقواه الخارقة، وتكشف الحلقة أن المعدن الذي اكتشفه الأقزام مرتبط بمصير «الجان».

تعرف على موعد الحلقة الجديدة

وينتظر الجمهور عرض الحلقة السادسة من مسلسل The Rings of Power، والتي يبدأ عرضها يوم الجمعة 30 سبتمبر في تمام الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي الساعة الـ 6 صباحا، حسب التوقيت في مصر، حيث يختلف موعد طرح الحلقة وفقا للمناطق الجغرافية وتوقيتها.

وتتولى المخرجة شارلوت براندستروم إخراج الحلقتين السادسة والسابعة من المسلسل المكون من 8 حلقات، بينما يتولى واين يب إخراج الحلقة الثامنة والأخيرة من الموسم الأول، والتي ستعرض في 14 أكتوبر المقبل.