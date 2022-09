تضامن مع فريق «The Rings of Power» بعد تعرضهم للتنمر: العنصرية مرفوضة

ساند أبطال سلسلة أفلام «The Lord of the Rings» فريق عمل مسلسل «The Rings of Power» بعد التنمر بهم على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

ونشر الممثلين إليجاه وود، دومينيك موناجان وشون أستين الذين لعبوا دور البطولة في سلسلة الأفلام، صورة لهم على «إنستجرام»، لدعم النجوم الجدد.

وأرتدى الممثلين «تي شيرت» موحد مطبوع عليه أذان مدببة بألوان مختلفة، في إشارة إلى الاختلافات العرقية، مرفق بعبارة «الجميع هنا مرحب به»، وجاء ذلك بعد سلسلة التنمر والتعليقات المسيئة التي تعرض لها فريق التمثيل المتنوع عرقياً في المسلسل، على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً الممثلين الذين يقومون بأدوار الأقزام والجان والهوبيت، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

الحساب الرسمي لـ «The Rings of Power»: نرفض تجاهل التنمر أو التسامح معه

وفي غضون ذلك، شارك الحساب الرسمي للمسلسل على «تويتر»، بيان صحفي يرفض حالة الهجوم على أبطاله، «نحن طاقم The Rings of Power نقف معًا في تضامن مطلق ضد العنصرية التي لا هوادة فيها والتهديدات والمضايقات، والاعتداء على بعض زملائنا بشكل يومي، وهو ما نرفض تجاهله أو التسامح معه».

وأضاف: «أنشأ الكاتب جون رونالد تولكين عالماً متعدد الثقافات، عالم تتحد فيه الشعوب الأحرار من أعراق وثقافات مختلفة معًا في شركة لهزيمة قوى الشر، لم يكن عالمنا أبيضًا أبدًا ولم يكن الخيال أبيض بالكامل، ولم تكن ميدل إيرث بيضاء أنها لجميع الأشخاص من مختلف الانتماءات العرقية».

«أمازون برايم» عن الهجوم: لن نتغاضى عن العنصرية

ووجه البيان رسالة إلى فريق عمل المسلسل، «نراكم ونرى شجاعتكم وإبداعكم اللامتناهي الذي يجعل المجتمع مكانًا أكثر ثراءً ويذكرنا بهدفنا، أنتم صالحون ومحبوبون وجزء لا يتجزأ من عائلة The Lord of the Rings».

بينما نشر الحساب الخاص بمنصة «أمازون برايم فيديو»، التي تقوم بعرض المسلسل على منصاتها، بيانًا ترفض من خلاله ما يتعرض له الفريق من هجوم، قائلة: «نحن فخورون حقًا بالطاقم الذي لدينا في العرض، نرحب بالنقاش وحتى النقد حول المسلسل، ومع ذلك لن نتغاضى عن العنصرية من أي نوع».