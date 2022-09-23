إجازات شهر أكتوبر 2022.. آخر العطلات الرسمية للموظفين في مصر

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية إجازات شهر أكتوبر 2022، ضمن العطلات الرسمية للعام الجاري في مصر والتي وصل عدد أيامها لقرابة 23 يومًا، بدأت يوم الخميس الموافق 6 يناير حيث الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن إجازات شهر أكتوبر 2022، يومان فقط، الأول سيكون يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر حيث الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)، ثم السبت الموافق 8 أكتوبر عيد المولد النبوي الشريف، فضلا عن أيام العطلات الأسبوعية المعتمدة في مصر داخل أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة وهما يومي الجمعة والسبت.

إجازات أكتوبر 2022 مدفوعة الأجر

وبحسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن أيام إجازات شهر أكتوبر 2022 والعطلات الرسمية مدفوعة بأجر كامل للموظفين، إذ نصت المادة 47 من القانون للعاملين بالحكومة، على استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبشأن القطاع الخاص، فإن مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 ومن بينها المادة 52، تحق للعامل أو الموظف في القطاع الخاص استحقاق إجازة بأجر كامل في الأعياد بحد أقصى 13 يوما في السنة.

إجازات أكتوبر 2022 للقطاع الخاص

وأشار قانون العمل أن كلا القطاعين وفق نفس المادة السابق ذكرها أن هذا القرار يسرى على غير المسلمين بالنسبة للأعياد الدينية التي تتعلق بالمسلمين، وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأنه يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.