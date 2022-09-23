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حظك اليوم برج السرطان السبت 24-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

سمر ايهاب
11:58 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان يهتم بالأشخاص من حوله ويتمسك بهم فهو يخلص للجميع، ويرفض الخيانة أو التخلي عن الغير كما أنه يتسم بالحنان على الجميع من حوله فهو لديه قدرة على مشاركة المقربين لكل شيء في حياته.

مواصفات برج السرطان

ويتسم مولود برج السرطان بالقدرة العالية على إقناع الجميع من حوله بأفكاره، ويحاول أن يحمي الأشخاص من المخاطر التي تحيط بهم فهو يفعل كل ماا في وسعه لكي يُبقى الجميع في أمان قدر استطاعته.

وجاءت توقعات حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان كما يلي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة كبيرة على الإقناع حيث أنه متوقع أن تكون مؤثر بشكل كبير في مختلف المواقف التي تواجهك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

يجب أن تحسن اتصالاتك مع أحبائك، وتكون على صلة بعائلتك وأصدقائك بشكل كبير حتى تكون أفضل في حياتك العاطفية وتقضي أوقات سعيدة معهم وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.

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بقلم سمر ايهاب