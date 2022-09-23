حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 23-9-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
رحاب عبد الراضى
12:00 ص | الجمعة 23 سبتمبر 2022
حظك اليوم
يهتم العديد من الناس كبارا وصغارا بمتابعة علم الفلك والأبراج وتفاصيله المتعلقة بالتوقعات والصفات المختلفة للأبراج والأشخاص الذين ينتمون إليها والتوافق فيما بينهم، ويزداد البحث عن حظك اليوم من قبل الكثيرين.
وتقدم بوابة «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.
حظك اليوم برج الحمل 23-9-2022 على الصعيد المهني
رغم الضغوط، التي تمر بها منذ فترة إلا أنك تشعر اليوم بقابلية للتعاون والتفاهم مع من تحب وتقوم بواجباتك المنزلية جيدا.
حظك اليوم برج الحمل 23-9-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر في منزل الصحة، ما يجعلك تعمل بهمة وحماس وتنجح في الانتهاء من أعمالك على أكمل وجه.
حظك اليوم برج الثور 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب بالنسبة لمواليد برج الثور، ويتوقع خبراء الفلك أن مواليد هذا البرج قد يتلقون اليوم بمن يكون لديه الحب الاهتمام والأجواء مناسبة لولادة مشاعر حب مميزة.
حظك اليوم برج الثور 23-9-2022 على الصعيد المهني
اليوم هناك فرصة لإنجاز أعمالك بتفوق وتشعر بحماس في إنجاز مهامك.
حظك اليوم برج الجوزاء 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
يجب عليك أن تنتبه اليوم للآراء حولك وتناقش بهدوء، وقد تتعارض اليوم عائليا لكن يجب عليك أن تبتعد عن العصبية والانفعال.
حظك اليوم برج الجوزاء 23-9-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر في مربع برجك مما يجبرك للعيش في الذكريات الحزينة.
حظك اليوم برج السرطان 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط التي تمر بها فإن القمر يتواجد في منزل العلاقات اليوم، ما يساعدك على التعبير عن نفسك ببساطة..
حظك اليوم برج السرطان 23-9-2022 على الصعيد المهني
يعتبر اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع، وتعيش أجواء سعيدة.
حظك اليوم برج الأسد 23-9-2022 على الصعيد المهني
يتواجد القمر في منزل المال مما يتطلب منك أن تنظم أفكارك وتعتني بخطواتك وحساباتك.
حظك اليوم برج الأسد 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
حاول ألا تتسرع في أقوالك لتجنب الوقوع في اخطاء تؤثر على علاقاتك.
حظك اليوم برج العذراء 23-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور وعليك أن تتحلى بالشجاعة في الدفاع عن موقفك.
حظك اليوم برج العذراء 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك اليوم نظرا للباقتك.
حظك اليوم برج الميزان 23-9-2022 على الصعيد المهني
تستفيد اليوم من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد.
حظك اليوم برج الميزان 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
اليوم مناسب للاسترخاء، لذا حافظ على ذلك ولا تخوض في مجادلات.
حظك اليوم برج العقرب 23-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في وضع داعم لك اليوم ويدفعك لإظهار شجاعة وتتحرر من الضغوط التي تشعر بها.
حظك اليوم برج العقرب 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأحباب والأصدقاء.
حظك اليوم برج القوس 23-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر.
حظك اليوم برج القوس 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
تعاني من الضغوط في حياتك، وهذا يتطلب منك التعامل بمرونة مع المواقف حولك.
حظك اليوم برج الجدي 23-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ مما يمدك بحب المعرفة وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة.
حظك اليوم برج الجدي 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
من الجيد لك أن تقترب بلطف ممن تحب، وقد تنصلح علاقتك به.
حظك اليوم برج الدلو 23-9-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثامن يدفعك للتخطيط لمستقبلك وتدير أموالك جيدا.
حظك اليوم برج الدلو 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا وتتحسن علاقتك مع شريكك.
حظك اليوم برج الحوت 23-9-2022 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب الدخول في خلافات مع شريك حياتك.
حظك اليوم برج الحوت 23-9-2022 على الصعيد المهني
القمر بمواجهة برجك اليوم وهو ما يتطلب منك ألا تبالغ في انفعالاتك.