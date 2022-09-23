حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الدلو، تمسكهم بآرائهم وعدم سماعهم لأحد أو الانصياع لأي شخص كان، ولا يحبون أن يتدخل أحد في حياتهم أو يبدي رأيه حول شيء ما، وذلك على الرغم من قُربهم لأصدقائهم وامتلاكهم ميزّة حسن الاستماع للآخرين، وهم أشخاص يثقون في أنفسهم كثيرا وفي أفكارهم ودائما ما يجدونها أو يعتقدون أنها صحيحة.

ومن عيوبهم العناد وحب الانعزال والابتعاد عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات؛ كما لا يوجد لديهم حلول وسطى.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في حديثها لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثامن ما يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك وتحسن توزيع جهدك وتحسن التصرف ماليا، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتحسن حالتك المزاجية اليوم كثيرا وتبدو أكثر تفاؤلا وانفتاحا على من حولك، كما يكون الوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريك الحياة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.