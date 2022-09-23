حظك اليوم برج الجدي الجمعة 23-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج الجدي حب الطموح والعمل كثيرا والحفاظ على المواعيد ويلتزم بالدقة الشديدة بها، ويميل إلى ممارسة الأعمال اليدويّة التي تحتاج لدقّة شديدة، إلى جانب الأعمال القياديّة، ويتميز مولود القوس بالصبر والطّموح العالي والإخلاص وتحمل المسئولية، وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية تجده اجتماعي وصديق جيد جدا ومخلص لأصدقائه ويفي بوعوده لهم ويقف بجانبهم في كافة الأزمات التي يمرون بها، دون مقابل.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في حديثها لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما، وعلى دراية بالعديد من الأمور والمعلومات، ويدفعك ذلك للتطور، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط التي يمر بها مواليد برج الجدي منذ فترة، إلا أن الوضع يتحسن اليوم وتستطيع أن تقترب بلطف ممن تحب، وقد تنصلح علاقتك به، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات لبوابة الوطن.