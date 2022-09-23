حظك اليوم برج القوس الجمعة 23-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج القوس الإخلاص فهو يعطي كثيرا لمن يحب وأصدقائه ويقف بجانبهم ولا يمكن أن يخونهم أبدا، ومن صفاته الصدق فهو لا يجيد الكذب أبدا، ويكذب على نفسه فقط ولبس على الآخرين، ويعرف عنه إيمانه بالحظ بشكل مبالغ فيه، ما يجعله يخوض الكثير من الأنشطة دون وعي وإدراك.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في حديثها لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم، ما يجعلك تشعر بالتوتر والقلق، ما يتطلب منك محاولة الهدوء والتفكير وأن ترتب أفكارك وأولوياتك، ذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تعاني من الضغوط في حياتك، وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.