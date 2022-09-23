حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مواليد برج الحوت تكوين الصداقات والاجتماعيات، ويعرف عنهم أنهم أشخاص ودودين، وكثيري الاهتمام بمن حولهم ويحافظون على أصدقائهم كثيرا ويبذلون كل ما في وسعهم في سبيل إسعادهم ومساعدتهم على الخروج من أي أزمة يواجهونها أو مشكلة يمرون بها، ونفس الأمر بالنسبة للعائلة، فكلما حدثت مشكلة بين الأصدقاء أو في العائلة، فإنهم يسعون لحلها بكامل طاقتهم، ومن أقدر الناس تعبيرا عن مشاعرهم لمن حولهم.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في حديثها لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب الدخول مع شريك حياتك في مشادات أو خلافات، أنت في غنى عنه ويمكن أن يودي بك إلى العديد من المشاكل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم، ما يتطلبك منك ألا تبالغ في انفعالاتك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وتلتزم الهدوء والسرية والكتمان، وعليك أن تبتعد عن المخاطرة المالية، وذلك فقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن».