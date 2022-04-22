راعي الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يوزع الجوائز على حفظة القرآن

شارك القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بإحدى الجمعيات الخيرية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، كما قام بالمشاركة في توزيع جوائز على حفظة القرآن الكريم، بحضور أحمد الدقاق رئيس مجلس أمناء الجمعية الخيرية، ومحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

وقال القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إنه شارك في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في إطار المشاركة المجتمعية لتعكس الوحدة الوطنية لأطياف الشعب، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»، إن «وثيقة الأخوة الإنسانية تهدف إلى الإخاء بين الناس والمحبة والمودة بين أطياف الشعب».

فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم بالغردقة

من جانبه، أوضح أحمد الدقاق منظم المسابقة، أن فعاليات المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم للعام 1443ه‍ /2022م انطلقت مع بداية شهر رمضان بالمؤسسة الخيرية التابعه لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحرالأحمر، وتحت إشراف منطقة الوعظ بالبحر الأحمر، برئاسة الشيخ محمد عبدالرحيم مدير عام المنطقة، وذلك تحت رعاية اللواءعمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأشار «الدقاق» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إجراء اختبارات المتسابقين لحفظ القرآن الكريم كاملاً لعدد 970 متسابقا ومتسابقة تقدموا للاشتراك في المسابقة من جميع المراحل العمرية، بالإضافة إلى 20 متسابقا من الجنسين من ذوي الهمم.

شهادات تقدير للمشاركين في حفظ القرآن الكريم

وأضاف «الدقاق»، أن من اجتاز المرحلة الأخيرة للمستوى الأول لحفظ القرآن كاملا 10 متسابقين، وتم توزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين في المسابقة، وذلك بهدف تشجيع الناشئين من الشباب والفتيات من أبنائنا على الإقبال على تلاوة وحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وترتيله، وتزويد المجتمع بأعذب التلاوات وأخشعها وتعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جماليات القرآن.