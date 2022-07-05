رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفد الكنيسة الكاثوليكية، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وفد التهنئة بالعيد

ضم الوفد؛ كل من نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران ايبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأب أمجد عزت، وكيل المطرانية للعلاقات العامة، الأب يوحنا معطي، راعي كنيسة مارجرجس بالأقصر، والأب بولس فاروق، راعي كنيسة الملاك بنجع الصياغ، والأب شنودة نصيف، مدير مدرسة الفرنسيسكان.

حضر اللقاء: الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور يوسف عباس، وكيل كلية الألسن، وجمال سيد، أمين عام الجامعة.

مشاعر أخوية وروابط متينة

ورحب رئيس الجامعة بوفد الكنيسة، معربا عن سعادته بالتهنئة التي تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني المصري، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمع طوائف الشعب المصري، داعيا الجميع إلى مواصلة البناء والتنمية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أكد وفد الكنيسة، حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم، والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها.