محافظ قنا يستقبل وفد الأقباط الكاثوليك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الأحد بمكتبه وفد الأقباط الكاثوليك بنجع حمادى للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، الذي ضم الأب باسيليوس كمال راعى كاثوليك نجع حمادى ومدير مدرسة الفرنسيسكان بنج حمادى والأب ماركو ميخائيل راعى كاثوليك فرشوط و عماد ممدوح صبحى نائب مدير مدرسة الفرنسيسكان بنجع حمادى.

المحافظ يرحب بالوفد

رحب محافظ قنا بالوفد، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، معربا عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تمنوا له بالمزيد من التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد حرصهم على الزيارة، وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم، والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين.

الاستماع لشكاوى المواطنين

وفي سياق أخر واصل محافظ قنا، اليوم الأحد استقبال المواطنين بمكتبه، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

حيث استقبل محافظ قنا، والسكرتير العام المساعد 30 مواطنا، واستمعا لشكوى كل مواطن على حده، ووعداهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالمواطن وتوفير كافة احتياجاته الأساسية.