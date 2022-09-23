تفاصيل انهيار كوبري التفتيش في أبو المطامير بالبحيرة.. صادر له قرار إزالة

نفى مصدر مسؤول بمحافظة البحيرة انهيار كوبري التفتيش البحري بأبو المطامير، أمس الخميس، أثناء مرور الأهالي عليه، مؤكدا أن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ليس صحيحا، وأن الكوبري غير مستخدم منذ فترة طويلة.

وأشار المصدر أن انهيار الكوبري، المقام على ترعة النوبارية، حدث أثناء قيام العمال بإزالته، خاصة أنه صادر له قرار إزالة لإعادة هيكلة خط الكباري بمركز أبو المطامير لتكون أكثر أمنا وسلامة على المواطنين، موضحا أن انهيار الكوبري أدى لإصابة 3 عمال بجروح متفاوتة.

إصابة 3 عمال أثناء إزالة الكوبري

وفور انهيار الكوبري توجه أهالي المنطقة الذي كانوا يشهدون عملية إزالته لإنقاذ العمال من مياه ترعة النوبارية، مرددين «كان بيهدوا الكوبري علشان عيالنا، راحوا هما».

وتمكن أهالي المنطقة من إنقاذ الـ3 عمال، وتبين إصابتهم بجروح وكدمات بسيطة نقلوا على إثرها إلى مستشفى أبو المطامير العام.

نقل المصابين للمستشفى

وبانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة، تبين إصابة كلا من «صلاح خميس عبد الحميد»، 25 عاما، و«أسامة علي عبد الواحد أبو غريب»، 30 عاما، و«ناجح خميس عبد الحميد»، 38 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.