انتشال جثة الرضيعة الغارقة إثر انهيار كوبري العزيزية بالشرقية

عثر الأهالي، مساء اليوم الجمعة، على جثة الطفلة الرضيعة التي غرقت في بحر مويس إثر سقوطها بالمياه بعد انهيار كوبري العزيزية للمشاة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية أمس الخميس.

جثة الطفلة تطفو أعلى مياه البحر

وقال محمد السيد أحد الأهالي في منيا القمح، لـ«الوطن» أن بعض الأشخاص كانوا يصطادون الأسماك ناحية كوبري أبو طبل والذي يبعد عن المدينة بحوالي 8 كيلو وتفاجأوا بجثمان الطفلة الرضيعة طافية أعلى مياه بحر مويس المار أمام الكوبري، وجرى استدعاء أهالي الطفلة للتعرف على مواصفاتها وتسلمها.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بانهيار كوبري العزيزية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد إبلاغ مركز شرطة منيا القمح بانهيار كوبري العزيزية للمشاة بقرية العزيزية التابعة لدائرة المركز وغرق أم وطفلتهما الرضيعة التي تبلغ من العمر 8 أيام، على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري وجرى إنقاذ الأم فيما غرقت الطفلة.

من جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب الواقعة، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ السيدة «د. ع. أ» بواسطة الأهالي، وجار البحث عن الطفلة «س. م. ع»، موضحا أن الكوبري قديم وتم عمل محضر انضمامي بتاريخ 18 / 5 / 2022 بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من رئيس الوحدة المحلية في العزيزية والقسم الهندسي والمتابعة الميدانية والأزمات والكوارث وهندسة الري للوقوف على حاله الكوبري القديم بقرية العزيزية على الطبيعة.

وأوضح أنه تبين تآكل بعض المواسير الحاملة للكوبري بسبب الصدأ ما أدى إلى ميله، ما يمثل خطرًا داهمًا على حياة المارة، وتم إخطار الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أصدر المحافظ تعليماته في مايو الماضي بإغلاق الكوبري نهائياً بالحديد والكتل الخرسانية لمنع مرور المواطنين عليه، حرصًا على أرواح المواطنين ولحين انتهاء هندسة الري من أعمال الإصلاح والترميم وبالفعل تم غلق الكوبري ومنع السير عليه.