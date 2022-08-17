إصابة 3 عمال أثناء عبور الطريق الصحراوي في البحيرة.. كسور واشتباه نزيف

أصيب 3 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم، بعدما صدمتهم سيارة أثناء عبورهم طريق «مصر إسكندرية» الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيق في الحادث.

إصابة 3 عمال بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى وادي النطرون العام 3 عمال مصابين بجروح متفاوتة، نتيجة حادث إثر عبورهم طريق «مصر إسكندرية» الصحراوي، بالكليو 108 اتجاه القاهرة، وجاري عمل الإسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء الضحايا وإصاباتهم

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة كل من:

- فتحي عبد العزيز إبراهيم، 24 سنة، عامل مقيم بمركز حوش عيسى، مصابا باشتباه نزيف بالبطن، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليمنى.

- نصر عبد الجواد عبد الرحمن، 33 سنة، عامل، مصابا بكدمات متفرقة، وكسر في الساق اليمنى.

- رأفت عبد الكريم عبد العزيز، 39 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن، وكسر في الحوض.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيق في الحادث.