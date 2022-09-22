بالأسماء.. إصابة 3 عمال في انهيار كوبري أثناء إزالته بالبحيرة (صور)

أصيب 3 أشخاص بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، في انهيار كوبري التفتيش البحري أثناء أعمال هدمه، ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

انهيار كوبري أثناء إزالته

وورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بانهيار كوبري التفتيش البحري أثناء أعمال هدمه وفقا لقرار إزالة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بكسور.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من صلاح خميس عبد الحميد، 25 عاما، عامل، مقيم محافظة أسيوط، بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وأسامة علي عبد الواحد أبو غريب، 30 عاما، عامل، مقيم طنطا، بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وناجح خميس عبد الحميد، 38 عاما، عامل، بكسر مضاعف بالقدم اليسرى.

نقل المصابين للمستشفى

وجري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث.