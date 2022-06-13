إصابة 3 عمال بموقع إنشاء كوبري في الدقهلية بسبب «ميول في الحديد»

أصيب 3 عمال بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، في موقع عمل أثناء ممارسة أعمالهم في تجهيز أحد الأعمدة بكوبري تحت الإنشاء بمدينة ميت غمر، إثر سقوط شدة حديدية لأحد الأعمدة بموقع إنشاء الكوبري وقبل وضع الخرسانة المسلحة به، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بإصابة 3 عمال

تبلغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بإصابة 3 عمال بموقع إنشاء كوبري إثر سقوط حديد أثناء تجهيز أحد الأعمدة بكوبرى «ميت غمر – دقادوس» الجديد تحت الإنشاء.

انتقال المسؤولين لمكان الحادث

انتقل على الفور قوة من الحماية المدنية بميت غمر وقوة من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، والمسؤولين بمجلس مركز ومدينة ميت غمر برئاسة المهندس عمرو فكري، رئيس المركز، ومحمد البيلي نائب رئيس مجلس المدينة وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين إصابة 3 عمال بجروح وكدمات ونقلتهم سيارات الإسعاف على الفور لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حدوث ميول في الحديد

وتبين أنه أثناء تجهيز أحد الأعمدة والانتهاء من وضع الحديد المسلح به حدث ميول في الحديد وهو ما لم يؤثر على أعمال الكوبري وإنما مجرد ميول في الحديد فقط، وتصادف وجود 3 عمال بالمكان مما تسبب في إصابتهم وحالتهم مستقرة.

بيانات المصابين

وأكد مصدر مسؤول أن العمال الثلاثة الذين أصيبوا بموقع العمل هم: «ناصر. م»، 57 عاما، و«مصطفى. م»، 54 عاما، و«على. ا»، 40 عاما، ويتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وحالتهم مستقرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.