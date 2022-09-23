نجاح أول جراحة زرع قرنية لسيدة خمسينية بالمنوفية.. حالتها مستقرة

تمكن فريق طبي في مستشفى رمد منوف بمحافظة المنوفية، من إجراء عملية زراعة قرنية لسيدة في الخمسين من عمرها تعاني من عتامة كثيفة في القرنية بالعين اليُسرى، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفى.

حالة المريضة مستقرة

وأكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحالة الصحية للمريضة جيدة جدا، وتم وضعها تحت الملاحظة للاطمئنان عليها، مضيفا «أنا زورتها شخصيا بالأمس، وحالتها جيدة جدا».

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إجراء هذا النوع من العلميات في مستشفى رمد منوف، والفترة القادمة ستشهد عددا من العمليات المشابهه في لتقديم كل الدعم للمرضى.

وقاد الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الدكتور إبراهيم البديوي، استشاري الرمد ومدير مستشفى رمد شبين الكوم، وبمعاونة الدكتور إبراهيم الهمدان، والدكتور مصطفى كمال، وبمشاركة هيئة التمريض بالمستشفى تحت إشراف أشجان فريد، رئيسة التمريض، وياسمين رمضان، مشرفة تمريض العمليات، وسماح دياب وشيماء سعيد ومنال مسعود، من تمريض العمليات، وذلك تنفيذا لتعليمات وكيل صحة المنوفية بالقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة تخفيفاً للعبء عن كاهل المواطنين وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات.

الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية

يأتي في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات بجميع المستشفيات التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، ونتاجاً للجهود المبذولة والدؤوبة لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمختلف التخصصات.