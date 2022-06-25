صحة المنوفية: تجريع 10 آلاف مواطن خلال الأسبوع الأول لحملة مضادة للبلهارسيا

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم الانتهاء من فعاليات ختام الأسبوع الأول من حملة التجريع الجماعي للسكان ضد البلهارسيا ببؤر الإصابة المكتشفة من خلال العينات العشوائية، بالإضافة إلى علاج المجاري المائية الملامسة لتلك البؤر، والتي انطلقت أولى فعالياتها الأحد 19 يونيو وتستمر حتى الأربعاء الموافق 29 يونيو الجارى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الصحى وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الصحية اللازمة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية.

تجريع المواطنين بعقار برازيكوانتيل

أشار وكيل صحة المنوفية إلى أنه جرى تجريع 10 آلاف و260 مواطناً بعقار برازيكوانتيل على مدار 5 أيام منذ بدء تدشين فعاليات الحملة، وذلك بنطاق الإدارات الصحية (بتلا، أشمون، السادات، منوف)، وذلك تحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، والدكتور ممدوح عبد الحليم مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية.

إجراءات احترازية أثناء تجريع المواطنين

ووجَّه وكيل الصحة بالمحافظة بضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومعايير مكافحة العدوى أثناء تجريع المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، مع استمرار نشر الوعي بأهمية الحملة وأهدافها من خلال التحريك المجتمعي، بالإضافة إلى متابعة المتخلفين عن التجريع، حفاظاً على مكتسبات الحملة وحرصاً على الصحة العامة.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية للحملة والوقوف على متابعة انتظام سير العمل وإزالة كل العقبات التى تعوق تنفيذها بشكل فوري، موجهاً بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحملات والتطعيمات التي تقوم بها مديرية الصحة وذلك للوقاية من الأمراض التي تؤثر على صحة المواطنين العامة.