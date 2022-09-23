الكشف والعلاج مجانا.. جدول قوافل «حياة كريمة» بالمحافظات حتى 30 سبتمبر

تستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

الجدول الأسبوعي للقوافل الطبية بالمحافظات

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة الجدول الأسبوعي للقوافل الطبية بالمحافظات حتى 30 سبتمبر، للكشف والعلاج مجانا، على المواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجله، في العمل على تحسين أوضاع المواطن، والارتقاء بحياته، في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى النائية.

وأوضحت المؤسسة أن القوافل الطبية تتواجد غدا السبت 24 سبتمبر، بمناطق «الرقة الغربية التابعة لإدارة جنوب العياط بمحافظة الفيوم، طه شبرا التابعة لإدارة قويسنا محافظة المنوفية، كوم الضبع التابعة لإدارة الباجور بالمنوفية»، مضيفة أن القوافل تتواجد الأحد الموافق 25 سبتمبر في مناطق «كفر رماح التابعة لإدارة منوف بالمنوفية، الثعبانية التابعة لإدارة سمنود، الموشبة التابعة لإدارة الداخلة بالوادي الجديد، جبل تقوق التابعة لإدارة أسوان، منطقة سند 3 التابعة لإدارة العامرية بالاسكندرية».

أماكن تواجد القوافل الطبية لحياة كريمة

وتتواجد القوافل الطبية الاثنين الموافق 26 سبتمبر في مناطق: «الموشبة التابعة لإدارة الداخلة بالوادي الجديد، جبل تقوق التابعة لإدارة أسوان، كفر ميت سراج التابعة لإدارة قويسنا بالمنوفية، منطقة سند 3، التابعة لإدارة العامرية، بالاسكندرية، منشية السلام التابعة لإدارة فايد بالإسكندرية، منطقة النجع التابعة لإدارة القصاصين بالاسماعيلية، مركز طبي الـ70 فدانا التابعة لإدارة المقطم بالقاهرة، مشيرة إلى أن القوافل الطبية تنتشر الثلاثاء 27 سبتمبر في مناطق «بدخلو التابعة لإدارة الداخلة بالوادي الجديد، شبشير التابعة لإدارة منوف بالمنوفية، النجع التابعة لإدارة القصاصين بالاسماعيلية، مركز طبي الـ70 فدانا التابعة لإدارة المقطم بالقاهرة، أبو رواش التابعة لإدارة كرداسة بالجيزة».

وأضافت «حياة كريمة» أن القوافل تتواجد الأربعاء 28 سبتمبر في مناطق «كوم البيجا التابعة لإدارة أبو تشت بقنا، بدخلو التابعة لإدارة الداخلة بالوادي الجديد، الققطة التابعة لإدارة دراو بأسوان، العطف التابعة لإدارة الباجور بالمنوفية، وحدة اليمن التابعة لإدارة العامرية بالإسكندرية، مركز طبي الأسمرات التابع لإدارة المقطم بالقاهرة، أبو رواش التابعة لإدارة كرداسة بالجيزة، شبرابناص التابعة لإدارة قطور بالغربية»، مشيرة إلى أن القوافل تتمركز الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري في مناطق «الققطة التابعة لإدارة دراو بأسوان، وحدة اليمن التابعة لإدارة العامرية بالإسكندرية، مركز طبي الأسمرات التابع لإدارة المقطم بالقاهرة»، على أن تتوجه القوافل يوم الجمعة 30 سبتمبر إلى أبو غالب التابعة لإدارة منشأة القناطر شرق بالجيزة.