وفد طلابي بجامعة سوهاج يشارك في ملتقى «القائد المتميز» بالإسماعيلية

شاركت جامعة سوهاج، بوفد طلابي في فعاليات ملتقى الطلاب المتميزين بالإسماعيلية تحت شعار«القائد المتميز»، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع جامعة قناة السويس، بحضور 422 طالبًا وطالبة من 35 جامعة ومعهد.

أوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الملتقى ضم جميع الطلاب المتميزين المشاركين في الأفواج السابقة التي نظمها المعهد وأظهروا التزاماََ وتميزاََ بين أقرانهم.

أهداف الملتقى

وأضاف مصطفى عبدالخالق، أن الهدف من هذا الملتقى هو تعزيز روح الانتماء بين الشباب، ومشاركتهم وجهات النظر في بناء الجمهورية الجديدة، وأيضاً تعزيز شعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم، موضحاً أن الملتقى شمل محاضرات وورش عمل تثقيفية، توعوية، دينية وبعض الأنشطة الفنية والترفيهية والرياضية والزيارات الخارجية للمشروعات القومية العملاقة بمدينة الإسماعيلية، للمساهمة في رفع درجة الوعي لدى الطلاب، وبناء قائد مثقف متزن على درجة عالية من الوطنية لخدمة ورفعة وطننا الحبيب.

اهتمام الدولة بالشباب الجامعي

وأعرب الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره لمشاركة طلاب الجامعة المتميزين في هذا الملتقى، والذين مثلوا الجامعة وكانوا خير سفراء لها، مؤكداً اهتمام قيادات الدولة بهؤلاء الشباب لأنهم من يحملون لواء الوطن، وسيكونون هم قيادات الغد.

11 طالبَا وطالبة شاركوا بالوفد من جامعة سوهاج

وقال محمد يوسف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، إن الوفد ضم 11 طالبًا وطالبة، إذ إن الملتقى تضمن العديد من المحاضرات منها دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسي بالدولة.