حالة الطقس غدا السبت 24-9-2022.. أمطار في ثاني أيام فصل الخريف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت الموافق 24 سبتمبر ثاني أيام فصل الخريف، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى غرب البلاد حيث السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس غدا يسودها سحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلا عن وجود نشاط للرياح ليلا مما يقلل الإحساس بالرطوبة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس غدًا السبت حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على نوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وتشهد درجات الحرارة غدا السبت استقرارا خلال ثاني أيام فصل الخريف على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 34 22

بنها 33 23

دمنهور 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

دمياط 32 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 23

السويس 34 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 22

شلاتين 36 25

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 21

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 31 21

رفح 30 21

الطور 33 24

كاترين 29 18

رأس سدر 36 21

نخل 33 15

طابا 35 23

نويبع 37 22

حلايب 32 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 23

قنا 40 23

الأقصر 41 24

أسوان 41 26

الوادي الجديد 39 23

أبو سمبل 39 25

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 31 27