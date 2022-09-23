أهالي سوهاج يتخلون عن «الذهب البلدي» ويشترون الشبكة عيار 18.. الصعيد بيتغير

على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عيار 21 وقلة تصميماته مقارنة بعيار 18، فإن أهل الصعيد خاصة محافظتي قنا وسوهاج ظلوا لسنوات طويلة يفضلون هذا النوع من الذهب الذي يطلقون عليه "البلدي"، لكن بعد أن أصبح الذهب ليس في متناول الجميع، تغيرت ثقافة الصعيد وأصبحت محال الذهب في مراكز صعيدية كثيرة تزين فتارينها بتصميمات من الذهب عيار 18.

ذهب عيار 18 يظهر بقوة داخل سوهاج

يقول محمد شريف، صاحب محل ذهب بسوهاج، إن شبكة العروس السوهاجية كانت تعتمد اعتمادا كليا على الذهب عيار 21، لإيمان أهل سوهاج بأن هذا النوع من الذهب الأكثر تحملًا، بينما كان الإقبال أقل على عيار 24 ويُطلب بالقطعة في المناسبات، لكن مؤخرًا وبعد أن تخطى سعر الذهب عيار 21 الألف جنيه، بدأ البعض يلجأ عيار 18، لتوفير ثمن الشبكة بسعر معقول في المتناول، وذلك على الرغم من أن مصنعية الذهب عيار 18 أعلى نسبيا.

وفسر "شريف" ذلك بقوله: "اللي بييجي بيختار عيار 18 والفرق بين سعر العيارين يجيب بيهم دهب زيادة، فيختار مشغولات لا تحتوي على فصوص لضمان مصنعية أقل، وعشان يبقى شبه عيار 21، وفي أسر بتخبي قدام الأهل والأقارب إنها اشترت عيار 18، وبيقدموا الشبكة على أنها عيار 21".

تصميمات مميزة

وأضاف "شريف" أن الذهب عيار 18 يتميز بتصميمات فريدة ومميزة، أكثر من الذهب عيار 21؛ وذلك لسهولة تشكيله، ويصنع منه الخواتم والإنسيالات ومشغولات أخرى، مؤكدًا أن الإقبال على عيار 18 لا يقتصر على شبكة العروس، فهناك فئة جديدة تستفيد منه وهي الفتيات الصغيرت خاصة بالمرحلة الإعدادية حتى الجامعة، اللتي يقبلن على شرائه لتصميماته العصرية.

رويدا علاء، من أهالي سوهاج، ترى أن ثقافة الصعيد تغيرت حتى في الذهب، والبع =ض أصبح مقتنعًا بأن الذهب عيار 18 أفضل في الشكل: "الأول كانوا بيرفضوا شراء عيار 18 تماما، دلوقتى بقى عادي بعد ما عيار 21 عدى الألف جنيه".

وتابعت "رويدا"، أنها اشترت سلسلة صغيرة للرقبة فقط كانت تتمنى شراءها منذ أكثر من عامين، ولكن لعدم وجود ذلك الحجم والتصميم بعيار 21 فكان ذلك مستحيلًا بالمنزل، حتى أقنعت والدتها بشرائها عيار 18: "وناس بقت تتقبل شراء الشبكة من عيار 18 غير الأول كان أهل العروسة بيرفضوا".