4 نصائح قبل الاستثمار في الذهب.. اعرف سعر المصنعية قبل الشراء

استهل سعر الذهب اليوم الجمعة تراجعا في تعاملات الصباح بالإضافة إلى الانخفاض الذي حققه في نهاية يوم الخميس، حيث تراجعت الأسعار عقب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وبحسب واصف وصفي أمين شعبة الذهب فإن أسعار الذهب سجلت 1297.25 جنيه، للعيار 24، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 1135 جنيهًا وسجل الذهب عيار 18 نحو 972.75 جنيه.

نصائح قبل شراء الذهب

وقدم وصفى بعض النصائح للمقلبين على شراء الذهب، حيث أكد أنه يجب تحديد نوع العيار سواء 18 أو 21 او 24 الذي يرغب الشخص في شرائه، بالإضافة إلى تحديد المبلغ الذي ستقوم بشراء الذهب به.

الابتعاد عن شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها

وتابع وصفى لـ «الوطن»، أنه يجب على المقبلين على شراء الذهب الابتعاد عن شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها بوزن كبير مثل «الغوايش»، التي تستخدم كزينة للسيدات، مطالبا بتجنب شراء الأطقم ذات الأوزان العالية لأنها سترفع التكاليف التي يتم دفعها في المصنعية، مشيرا الى ضرورة التعرف على تكلفة مصنعية الجرام، التي يتم خصمها أثناء الشراء.

السبائك الذهبية أفضل للاستثمار من المشغولات

وأكد وصفى أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار حفاظا على قيمة النقود، خصوصا في ظل تضخم الأسعار عالميا، مؤكدا أنه حال تفضيل الذهب كملاذ آمن للاستثمار يجب اختيار السبائك الذهبية، لأنها أقل بكثير من تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى.