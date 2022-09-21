سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالصاغة وسوق المال في بداية التعاملات

البحث عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء ، داخل محلات الصاغة وأسواق المال العالمية، يمثل عمليات بحث واسعة من جانب المواطنين الراغبين في معرفة أسعار المعدن الأصفر بالجرام والأعيرة المختلفة، نظرًا لكونه الملاذ الآمن في الاستثمار.

سعر جرام الذهب اليوم

ووفقًا لمحلات الصاغة بالأسواق المصرية اليوم الأربعاء، جاء سعر جرام الذهب عيار 21 جراما، نحو 1119 جنيهًا للبيع، و1123 جنيهًا في عمليات الشراء، هذا وقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 1279 جنيهًا للبيع، و1283 جنيهًا للشراء.

وسعر جرام الذهب عيار 18، 959 جنيهًا للشراء و963 جنيهًا للبيع، وعن سعر الجرام لعيار 22، بلغ 1172 جنيهًا مقابل 1176 جنيهًا، مع بداية التعاملات في أسواق الصاغة اليوم الأربعاء، كما سجل عيار 14، 746 جنيهًا للبيع و749 جنيهًا للشراء.

وعن قيمة الجنية الذهب اليوم في أسواق الصاغة، بلغت 8952 جنيهًا لعمليات الشراء و8984 جنيهًا لعمليات البيع، وذلك دون حساب قيمة المصنعية.

سعر الذهب بأسواق المال

وعن سعر عيار الذهب في أسواق المال والبورصة العالمية، بلغ سعر الجرام لعيار 21 نحو 47.02 دولار، بما يعادل 914.90 جنيه مصري.

ووصل الجرام فى عيار 24 نحو 1045 جنيهًا أي ما يعادل 53.73 دولار، وعن الجرام للذهب من عيار 18 سجل نحو 783.05 جنيه، أي ما يُعادل 40.30 دولار، وفيما يتعلق بسعر الذهب عيار 14، سجل نحو 609.26 جنيه، ما يعادل 31.34 دولار.