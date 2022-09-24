حوادث اليوم.. ضبط مصنع يبيع ابن منتهي الصلاحية في البساتين

نجحت قطاعات وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية في الكشف عن العديد من الحوادث والقضايا، إلى جانب بعض المخازن والمصانع التي تجهز منتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر تمهيدًا لبيعها للمواطنين في الأسواق، والتي تمكنت أجهزة الأمن في المحافظات المختلفة من ضبطهم، وتستعرض «الوطن» أبرز الحوادث والقضايا على مدار الساعات الأخيرة.

القبض على شخصين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين يسرقون هواتف محمول المواطنين من خلال أسلوب خط الهاتف في الشوارع، وكان آخرها سرقة هاتف محمول من شخص يسير في الشارع وتفاجئ بدراجة نارية يستقلها فردين أحدهما خطف منه الهاتف المحمول وهربا سريعاً، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بتكرار السرقة بهذا النوع أكثر من مرة.

ضبط مخزن ينتج بن منتهي الصلاحية في البساتين

أما في منطقة البساتين بالقاهرة أيضاً، فنجحت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة في ضبط المدير المسئول عن أحد مخازن البُن، بسبب أنه يدير المخزن إصدار «بدون ترخيص»، حيث إن المخزن كان به كميات كبيرة من عبوات البن وهي مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بغرض طرحها في الأسواق من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، وإجمالياً عثرت أجهزة الأمن عدد 2219 عبوة بن جميعهم مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية.

ضبط مصنعين لانتاج أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في القيام بعدة حملات مُكبرة بهدف ضبط كافة المخالفات والقضايا في نطاق المحافظة، والتي يأتي من أبرزها، ضبط عدد 2 مصنع عشوائيين متخصصين في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية ويعملون دون ترخيص، وتم ضبط داخلهم 40,75 طن مُكملات وإضافات أعلاف مجهولة المصدر، كما أنه منسوب إنتاجها إلى شركات وهمية، إلى جانب عدد 40 طن حبوب زراعية مجهولة المصدر وأيضاً منسوب إنتاجها إلى شركات وهمية.

تحرير 548 محضر مخالفات للمحلات التجارية

وأعلنت أيضاً اليوم وزارة الداخلية عن تحرير عدد 548 مخالفة على المحلات التجارية، والتي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من جانب أجهزة الأمن حيالهم، مع عرضهم على النيابة العامة، ويأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء الذي صدر من قبل فيما يتعلق باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تنفيذ خطة الدولة في ترشيد إستهلاك الكهرباء.