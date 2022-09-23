«الإعلام العراقي»: رسالة «الاختيار» وصلت للمشاهد العربي بشكل صحيح

قال الدكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي إن «جميع أنواع الرسائل الإعلامية مطلوبة، وبالتأكيد فإن الدراما واحدة من هذه الأسلحة أو المنصات، والسنوات الأخيرة في مصر كان هناك التفات كبير إلى هذا الجانب، فنحن نلاحظ صيرورة شركات الإنتاج وكيف تم تنظيمها، ونوعية الأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها والتركيز عليها والتي توجه في خطابات إلى المتلقي المصري والمتلقي العربي»، مشيرًا إلى أنّ مسلسل الاختيار قدم رسالة إعلامية ووصلت للمشاهدين بشكل صحيح.

أسرع الرسائل التي تصل للجمهور تكون عبر الدراما

وأضاف جاسم أنّ هناك أشكالا كثيرة للإعلام لا تتوقف على برامج التوك شو، مشيرًا إلى أن أسرع الرسائل التي تصل للجمهور تكون عبر الدراما، موضحًا: «الكوميديا أسرع أنواع الدراما في إيصال الفكرة».

وتابع قائلا، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك عشرات الأمثلة في الإقناع مثل السخرية التي يمكن أن نقضي سنوات طويلة في تفنيدها، وربما أعمال كوميدية بسيطة تذهب إلى القواعد الجماهيرية تتبناها بسرعة وتسري مثل النار في الهشيم».

الخطاب الإعلامي لم يكن بالمستوى المطلوب

وأكد: «لسنوات طويلة لم يكن الخطاب الإعلامي بالمستوى المطلوب، نحن في عصر السماوات المفتوحة اليوم، وبالتالي فنحن أمام أبواب جرى تكسيرها رغما عن الجميع، وفي وسائل التواصل الاجتماعي يجلس الكوكب كله في غرفة واحدة، والدولة الوطنية تتعرض لتحدٍ مهم، وبالتالي يجب أن نطور من أساليبنا وأن نبدأ ببناء منظومة كاملة قائمة على البحث العلمي والتجربة والممارسة وأن نجعل الأمور كلها مطروحة للنقاش».