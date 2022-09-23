إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في حادث على طريق الجدية بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق «الجدية - رشيد» بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى رشيد لـ6 أشخاص مصابين بينهم طفل، جراء انقلاب تروسيكل على طريق الجدية التابع لذات المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة صباح يوسف إبراهيم، 35 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، وعصام عارف الدين، 35 سنة، مصاب بكسر في الحوض، وسومة يوسف إبراهيم، 35 سنة، مصاب بنزيف في الأذن، وولاء رزق جمال، 10 سنوات، مصابة بكدمات وجروح متفرقة، وسعدية يوسف إبراهيم، 30 سنة، مصابة باشتباه نزيف في المخ، ومعاذ عصام عارف الدين، 4 سنوات، مصاب بكسر في الحوض، جميعهم يقيمون في رشيد بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين إلى مستشفى رشيد

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.