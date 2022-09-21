إصابة سيدة بحروق خطيرة أثناء إطفاء حريق في منزل شقيقها بالدقهلية

أُصيبت سيدة بحروق خطيرة ومتفرقة من الدرجة الثالثة، أثناء مشاركتها في إخماد حريق شب في حجرة تستخدم كمخزن للمواد البترولية في منزل شقيقيها بقرية «برق العز» مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبل امتداد الحريق للمنازل المجاورة له.

ونُقلت المصابة في الحادث إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوات الحماية المدينة وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، وعلل صاحب المنزل سبب الحريق بإلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعلة.

وتلقى مأمور مركز شرطة المنصورة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد قيام بعض أهالي قرية برق العز مركز المنصورة إبلاغهم بنشوب حريق بأحد المنازل بالقرية.

السيطرة علي الحريق

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد مساحته 100 متر بقرية برق العز، ملك المدعو «مصطفي محمد صبري مصطفي»، 23 سنة، صاحب مغسله سيارات، ونشوب حريق في غرفة مساحتها 6 في 4 متر ملحقه بالمنزل، مشيده بالطوب وغير معروشه وتستخدم كمخزن للمواد البترولية، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة

إصابة شقيقة صاحب المنزل بحروق

ونجم عن الحادث إصابه شقيقة صاحب المنزل وتدعى «مني محمد صبري مصطفي»، 30 سنة، بحروق متفرقه في الجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 55% أثناء محاولتها إخماد النيران فور اشتعالها، ونقلها الأهالي إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

عقب سيجارة

وبسؤال صاحب المنزل عن سبب الحريق، في محضر الشرطة، أرجع الأمر إلى قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال على الغرفة، وتحرر محضر رقم 9565 إداري مركز المنصورة لسنة 2022، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.