مواعيد تسكين الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية 2022.. اعرف دورك واستعد

تستعد المدن الجامعية بجميع جامعات مصر، لتسكين الطلاب الجدد المقبولين في العام الدراسي 2022، المقرر أن ينطلق أول شهر أكتوبر المقبل، حيث تبدأ إجراءات التسكين في معظم المدن بالنسبة للطلاب الجدد والقدامي خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، والأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وتوفر المدن الجامعية الرعاية الاجتماعية والصحية والطبية والرياضية والثقافية، وغرف إقامة ووجبات غذائية للطلاب المغتربين، كما تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، وفقا للإمكانيات المتاحة لكل جامعة.

مواعيد تسكين الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية

وفقا للبيانات الرسمية، المعلنة من إدارات المدن الجامعية في مختلف الجامعات، جاءت مواعيد التسكين على النحو التالي:

1- جامعة المنيا:

تبدأ تسكين الطلاب في نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وتستمر خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، بالنسبة للطلاب الجدد والقدامي.

2- جامعة المنوفية:

حددت مواعيد تسكين الطلاب الجدد خلال يومي 15 و16 أكتوبر المقبل، والقدامي من الفرق السابقة في اليوم الأول من نفس الشهر.

3- جامعة سوهاج:

استقرت على تسكين الطلاب يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، والطالبات 27 و28 من نفس الشهر.

4- جامعة الإسكندرية:

قررت البدء بطلاب كلية الطب، نظرا لبدء دراستهم مبكرا، إذ حدد يوم 22 سبتمبر للطلاب القدامى من الفرقتين الثانية والثالثة، و24 سبتمبر الجاري، لطلاب الفرق الثانية والثالثة من المستجدين بالمدن أو المنقطعين عنها الحاصلين على تقدير «إمتياز».

5- جامعة أسيوط:

تحدد يوم الإثنين 26 سبتمبر الجاري، لكليات الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري والتمريض والصيدلة.

6- جامعات المنصورة والزقازيق وبني سويف والسويس وجنوب الوادي وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ومطروح ودمنهور، سيكون التسكين خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، والأسبوع الأول من أكتوبر المقبل للطلاب القدامى والجدد.

تخفيض الكثافة داخل غرف المدن الجامعية

وخفضت جميع جامعات مصر، الكثافة داخل غرف المدن الجامعية بمقدار النصف، تطبيقا للإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، حفاظا على سلامة الطلاب، على أن تكون أولوية التسكين بالنسبة للطلاب القدامى للحاصلين على أعلى تقديرات، وفق الأعداد المطلوبة بكل مدينة جامعية، وبالنسبة للطلاب الجدد تكون أولوية التسكين بحسب مجموع الثانوية العامة والسن، كما يتم توفير الوجبات الغذائية بالمدن الجامعية، بنظام الحجز الإلكتروني، حفاظ على موارد الجامعات من الإهدار.

وقال هاني الزيات مدير عام المدن الجامعية بمحافظة المنوفية، في تصريح لـ«الوطن»، إن السكن يبدأ بمبلغ 500 جنيه بحد أدنى، وتصل إلى 1000 كحد أقصى، مؤكدا أنه سيتم تسكين 3 طلاب فقط بالغرفة الواحدة، مع وجود كل الخدمات التي يحتاجها الطالب.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في بيان صحفي سابق، أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة، مثل السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية، لتقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين.